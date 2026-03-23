استبعاد ساليبا من معسكر فرنسا بسبب الإصابة

الإثنين، 23 مارس 2026 - 11:35

كتب : FilGoal

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد وليام ساليبا مدافع أرسنال من معسكر منتخب فرنسا بسبب إصابة في الكاحل.

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة البرازيل وكرواتيا وديا في الولايات المتحدة خلال توقف مارس الجاري.

وأوضح أن إصابة ساليبا في الكاحل الأيسر تتطلب العلاج والراحة لمدة لا تقل عن 10 أيام.

وأصيب ساليبا خلال نهائي كأس رابطة المحترفين ضد مانشستر سيتي يوم الأحد.

وانضم ماكسنس لاكروا مدافع كريستال بالاس بدلا منه، وهو الاستدعاء الأول له مع الديوك.

وذلك بعدما لعب المدافع البالغ من العمر 25 عاما مع منتخبات فرنسا في الفئات السنية المختلفة.

وتألق لاكروا في دفاع كريستال بالاس بعد رحيل مارك جيهي إلى سيتي في يناير الماضي.

ومن المنتظر أن يصل لاكروا يوم الاثنين إلى معسكر فرنسا قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض المباراتين الوديتين.

المباراة الأولى ستكون أمام البرازيل يوم الخميس، والثانية ضد كولومبيا يوم الأحد.

