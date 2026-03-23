برادلي عن بدايات صلاح: أنشأ ملعبا في منزله للتدريب على إنهاء الهجمات

الإثنين، 23 مارس 2026 - 11:19

كتب : FilGoal

بوب برادلي - لوس أنجلوس

مدح الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، محمد صلاح نجم ليفربول الحالي.

وقال بوب برادلي في تصريحات عبر شبكة CBS Sports: "محمد صلاح رائع، فهو يسعى كل يوم للتطور والتدريب."

وأضاف "عندما انتقل إلى روما، تحدثت معه وشعر أنهم لا يركزون بما فيه الكفاية على إنهاء الهجمات في التدريبات، فقام بإنشاء ملعب في منزله ليتدرب على ذلك، وهذا يدل على التزامه الكبير."

وأتم "نرى ذلك في صوره على إنستجرام في صالة الألعاب الرياضية. إنه محترف حقيقي، محبوب جدًا، وأدعمه بكل حماس لأنه من أفضل اللاعبين الذين قابلهم."

وقاد برادلي منتخب مصر خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى نوفمبر 2013.

ولعب صلاح تحت قيادة برادلي 23 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا.

وانضم صلاح إلى روما في صيف 2015 على سبيل الإعارة من روما، بعد تقديمه أداءً استثنائيا في إعارته لنادي فيورنتينا.

وقاد برادلي خلال مسيرته فرق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وسوانزي سيتي الإنجليزي، ولوهافر الفرنسي، والمنتخب الأمريكي.

