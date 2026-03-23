أثليتك: جريزمان يطير إلى أمريكا للتوقيع لأورلاندو سيتي

حصل أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد على إذن من النادي للسفر إلى أورلاندو خلال يومي الراحة المقررين له، من أجل إتمام صفقة انضمامه إلى نادي أورلاندو سيتي في الصيف، حسب شبكة ذا أثلتيك.

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يمتد عقد جريزمان حتى موسم 2027-2028، مع خيار التمديد لموسم 2028-2029.

ومن المتوقع أن يرتدي القميص رقم 7 مع أورلاندو سيتي.

تنهي هذه الخطوة مفاوضات استمرت لأسابيع، حيث كان أورلاندو يأمل في البداية إقناع جريزمان بالانضمام قبل إغلاق نافذة الانتقالات الرئيسية للدوري هذا الشهر، إلا أن أسطورة أتليتكو قرر في النهاية البقاء مع ناديه في ظل سعيه للفوز بلقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وتلقى أنطوان جريزمان عرضا من أورلاندو سيتي الأمريكي للتعاقد معه وترك أتلتيكو مدريد قبل نهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب رفض وفضل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم.

قبل أيام، قال جريزمان في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "قررت تأجيل رحيلي حتى الصيف لأنني أرغب في تحقيق إنجازات كبيرة مع أتلتيكو مدريد".

وواصل "أشعر براحة كبيرة هنا، وأحصل على فرص للعب، كانت البداية صعبة، لكن بالعمل الجاد وحبي لكرة القدم، أصبح كل شيء أسهل، إلى جانب دعم عائلتي".

وأردف "أنا في حالة جيدة جدا داخل النادي الآن، وتأقلمي جاء بفضل اجتهادي، وشغفي باللعبة، والدعم الكبير من عائلتي".

وعن أهداف الموسم الحالي قال: "أطمح كثيرا للفوز بـ كأس ملك إسبانيا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لا يمكنك الاختيار بينهما، يجب تحقيق الاثنين معا".

وانضم أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد صيف 2015 قادما من ريال سوسيداد ورحل عن الفريق وانضم إلى برشلونة صيف 2020، وعاد من جديد إلى أتلتيكو مدريد صيف 2023.

وخاض مع الفريق الموسم الحالي 43 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.