أثليتك: جريزمان يطير إلى أمريكا للتوقيع لأورلاندو سيتي

الإثنين، 23 مارس 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

حصل أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد على إذن من النادي للسفر إلى أورلاندو خلال يومي الراحة المقررين له، من أجل إتمام صفقة انضمامه إلى نادي أورلاندو سيتي في الصيف، حسب شبكة ذا أثلتيك.

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يمتد عقد جريزمان حتى موسم 2027-2028، مع خيار التمديد لموسم 2028-2029.

ومن المتوقع أن يرتدي القميص رقم 7 مع أورلاندو سيتي.

أخبار متعلقة:
متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا ميسي يحطم رقم بيليه في فوز إنتر ميامي على نيويورك سيتي أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم فينيسيوس يكسر صيامه ضد أتلتيكو ويحسم الدربي لصالح ريال مدريد

تنهي هذه الخطوة مفاوضات استمرت لأسابيع، حيث كان أورلاندو يأمل في البداية إقناع جريزمان بالانضمام قبل إغلاق نافذة الانتقالات الرئيسية للدوري هذا الشهر، إلا أن أسطورة أتليتكو قرر في النهاية البقاء مع ناديه في ظل سعيه للفوز بلقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وتلقى أنطوان جريزمان عرضا من أورلاندو سيتي الأمريكي للتعاقد معه وترك أتلتيكو مدريد قبل نهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب رفض وفضل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم.

قبل أيام، قال جريزمان في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "قررت تأجيل رحيلي حتى الصيف لأنني أرغب في تحقيق إنجازات كبيرة مع أتلتيكو مدريد".

وواصل "أشعر براحة كبيرة هنا، وأحصل على فرص للعب، كانت البداية صعبة، لكن بالعمل الجاد وحبي لكرة القدم، أصبح كل شيء أسهل، إلى جانب دعم عائلتي".

وأردف "أنا في حالة جيدة جدا داخل النادي الآن، وتأقلمي جاء بفضل اجتهادي، وشغفي باللعبة، والدعم الكبير من عائلتي".

وعن أهداف الموسم الحالي قال: "أطمح كثيرا للفوز بـ كأس ملك إسبانيا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لا يمكنك الاختيار بينهما، يجب تحقيق الاثنين معا".

وانضم أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد صيف 2015 قادما من ريال سوسيداد ورحل عن الفريق وانضم إلى برشلونة صيف 2020، وعاد من جديد إلى أتلتيكو مدريد صيف 2023.

وخاض مع الفريق الموسم الحالي 43 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

نرشح لكم
بعد 20 يوما من إصابته.. بوروسيا دورتموند يجدد تعاقد إيمري تشان الرياضية: 3 مباريات تفصل إنييجو مارتينيز من تمديد تعاقده مع النصر تقرير: منافسة قوية بين ثنائي ميلان على ناثان أكي تقرير: جلوس فودين على مقاعد البدلاء قد يدفعه للرحيل عن مانشستر سيتي تقرير: نجم نيوكاسل يجذب أنظار أرسنال لابورتا: موقف راشفورد يعتمد على رؤية ديكو تقرير: مستغلا علاقته بـ ساني وجوندوجان.. جالاتا سراي يرغب في ضم برناردو سيلفا تقرير: اجتماع وكيل ديمبيلي مع مانشستر سيتي يثير التكهنات حول مستقبله
بن وايت يعود لمنتخب إنجلترا لأول مرة منذ واقعة 2022 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي "الخطيب يخرج من الصورة" 17 دقيقة | الدوري المصري
برناردو سيلفا: الفوز على أرسنال الرائع لم يكن سهلا على الاطلاق 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي يعوض إصابة أليكس ساندرو بظهير كروزيرو 53 دقيقة | أمريكا
هيثم حسن ينضم لمعسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
هالاند يغيب عن مواجهة هولندا من أجل الراحة ساعة | الكرة الأوروبية
ديميتري باييه يعلن اعتزاله ساعة | الكرة الأوروبية
خلال أيام.. حسم الـ6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
