قبل مواجهة مصر.. غياب مدافع المنتخب السعودي عن المران بسبب الإصابة

تعرض المنتخب السعودي لإصابة جديدة في صفوفه قبل مواجهة مصر الودية.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية وديا يوم الجمعة المقبل، قبل أن يلاقي إسبانيا يوم 31، فيما يلعب المنتخب السعودي ضد صربيا في اليوم نفسه.

وكشف حساب المنتخب السعودي عن غياب حسان تمبكتي مدافع الفريق، عن المران لشعوره بآلام في عضلة الفخذ.

وأجرى تمبكتي أشعة الرنين المغناطيسي في أحد مستشفيات جدة للوقوف على حالة إصابته، حسبما أعلن المنتخب السعودي.

وخاض منتخب السعودية مرانه الأول يوم الأحد على الملعب الفرعي بمدينة عبد الله الرياضية بجدة.

وكان المنتخب السعودي قد أعلن استبعاد لاعبه سالم الدوسري من معسكر شهر مارس الحالي للإصابة.

واختار الفرنسي هيرفي رينار مدرب الأخضر 25 لاعبًا لخوض مباراتي مصر وصربيا، وهم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

ويخوض الأخضر منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.

فيما يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.