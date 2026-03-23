متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا

واصل إنتر نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو هدف إنتر، بينما أحرز تشير ندور هدف فيورنتينا.

وتكرر نفس سيناريو المباراة الماضية أمام أتالانتا إذ أحرز إسبوزيتو الهدف الأول لإنتر من صناعة نيكولو باريلا ثم انتهت المباراة التعادل وهو ما حدث ضد فيورنتينا.

وأصبح بيوز إسبوزيتو رابع لاعب من إنتر الذي يسجل أكثر من 5 أهداف في بطولة الدوري قبل الوصول لسن الـ 21 في عهد الـ 3 نقاط بعد نيكولا فينتولا وأوبافيمي مارتينز وماريو بالوتيلي.

وللمباراة الرابعة لم يحقق النيراتزوري أي فوز في جميع المسابقات.

وتعادل إنتر في 3 مباريات أمام كومو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا وأتالانتا وفيورنتينا، وخسر من ميلان في دربي ميلانو.

وافتتح بيو إسبوزيتو النتيجة بعد 39 ثانية من بداية المباراة من رأسية عقب عرضية من باريلا.

وتعادل ندور لفيورنتينا في الدقيقة 77 بعد عرضية لم ينجح يان سومر في الإمساك بها لترتد إلى ندور ويسجل الهدف.

وبهذا التعادل وصل إنتر للنقطة 69 في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن ميلان و7 نقاط عن نابولي الثالث.

وارتفع رصيد فيورنتينا للنقطة 29 في المركز الـ 16.

