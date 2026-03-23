ميسي يحطم رقم بيليه في فوز إنتر ميامي على نيويورك سيتي

الإثنين، 23 مارس 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

سجل ليونيل ميسي هدفا قاد به إنتر ميامي للفوز بنتيجة 3-2 على نيويورك سيتي في الدوري الأمريكي.

اللقاء شهد حضور 45 ألف و845 مشجع في المدرجات كثاني أعلى حضور جماهيري في تاريخ النادي.

ورفع ميسي رصيده لـ 4 أهداف في الدوري الأمريكي هذا الموسم خلال 4 مباريات.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين 1-1، وتقدم أوجستين أوجيدا لأصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

ميسي سجل هدف التعادل في الدقيقة 61 من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالحائط البشري وتهادت في الشباك.

الهدف رفع رصيد ميسي لـ 901 هدفا في مسيرته، منها 71 من ركلات حرة مباشرة.

وأصبح ميسي ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من الركلات الثابتة برصيد 71 هدفا متفوقا على البرازيلي بيليه صاحب الـ 70 هدفا.

ويتفوق على ميسي فقط جونينيو بيرنامبوكانو برصيد 77 هدفا من ركلات ثابتة.

وخطف ميكيل هدف الفوز لإنتر ميامي في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 10 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نيويورك سيتي الثاني.

