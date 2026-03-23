أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم

الإثنين، 23 مارس 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا

يرى ألفارو أربيلو مدرب ريال مدريد أن طرد فيديريكو فالفيردي من الصعب فهمه.

ألفارو أربيلوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 29 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا للصحفيين عقب المباراة: "أشعر بالسعادة، لقد فعلنا ما علينا وفزنا بمباراة أخرى ويجب أن نستمر".

وواصل "لقد لعبنا مباراة جيدة ولم تكن سهلة، لأننا كنا نواجه فريقا قويا، كان علينا إظهار قوة ذهنية لأننا بعد التعادل 2-2 كان علينا أن نضغط من جديد وهذا ما أحببته، العقلية وهي ما تجعلنا رائعين".

وتابع "من الصعب فهم البطاقة الحمراء التي حصل عليها فالفيردي، أقدر أن الحكم قد جاء للخط ليشرح لي، أحيانا أثناء المباراة تبدو اللقطات بطريقة معينة وعندما أراخا مرة أخرى قد أغير رأيي، بعد الطرد لعبنا 15 دقيقة أخرى من عرض رائع للشخصية والتلاحم والتضامن وأشكر الله أنها انتهت بشكل جيد ولم يتعرض أي لاعب لإصابة خطيرة".

وأضاف "كانت المباراة مثيرة جدا، أقول دائما إن أجواء الدربي هي الأكثر تميزا في الدوري، واليوم عشتها كمدرب، و الأهم بعد عدة سنوات لم نحقق فيها الفوز على أتلتيكو على ملعبنا، كان من المهم تحقيق ذلك، أنا سعيد باللاعبين لأنهم يستحقون الفوز، سندخل التوقف الدولي بثقة كبيرة".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنطقة 69 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم ساعة | الدوري الإسباني
