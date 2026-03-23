فينيسيوس يكسر صيامه ضد أتلتيكو ويحسم الدربي لصالح ريال مدريد

الإثنين، 23 مارس 2026 - 00:17

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد

حسم ريال مدريد الدربي لصالحه بفوز مثير على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة كانت ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني وأقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

فينيسيوس كسر صيامه التهديفي ضد أتلتيكو وسجل في الدربي لأول مرة ببطولة الدوري الإسباني.

تشكيل الدربي - كارباخال أساسي مع ريال مدريد.. وسيميوني يقود هجوم أتلتيكو قائمة ريال مدريد - عودة حقيقية لبيلينجهام أمام أتليتكو مدريد.. وغياب كورتوا جريزمان: قررت تأجيل رحيلي لأنني أطمح في تحقيق بطولات كثيرة مع أتلتيكو مدريد مواعيد مباريات الأحد 22 مارس - الزمالك في الكونفدرالية.. ودربي مدريد ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وحقق ريال مدريد الفوز على أتلتيكو لأول مرة في بطولة الدوري منذ عام 2022.

سجل ثلاثية ريال مدريد في المباراة كل من فينيسيوس جونيور الذي أحرز هدفين وفيديريكو فالفيردي، بينما أحرز أديمولا لوكمان وناويل مولينا لأتلتيكو.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 69 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد أتلتيكو عند النقطة 57 في المركز الرابع.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثلاثي هجومي مكون من أردا جولر وبراهيم دياز وكيليان مبابي، بينما لعب لوكمان وجوليانو سيميوني بتشكيل أتلتيكو.

أحداث المباراة

ريال مدريد بدأ المباراة بشكل قوي ومنع خوان موسو فرصة الهدف الأول بتسديدة من داني كارباخال بالدقيقة الثانية.

وحاول فالفيردي هو الآخر بعد انطلاقة رائعة ولكنه سدد بالقائم في الدقيقة الثامنة.

وبعد دقيقة واحدة منع أندري لونين فرصة الأول لأتلتيكو عن طريق ماركوس لورينتي.

وتقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الأول عن طريق لوكمان مستغلا تمريرة من سيميوني أمام المرمى لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وكاد تشواميني أن يتعادل لريال مدريد برأسية بالدقيقة 41 ولكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الشوط الثاني حصل براهيم دياز على ركلة جزاء في الدقيقة 50 بعد عرقلة من براهيم دياز.

وسجل فينيسيوس جونيور ركلة الجزاء بنجاح ليحرز التعادل لريال مدريد.

وبالدقيقة 55 سجل فالفيردي الهدف الثاني بعد ضغط قوي على خوسي ماريا خيمينيز الذي أخطأ ليسجل فالفيدري في الشباك.

وتعادل مولينا لأتلتيكو مدريد بالدقيقة 66 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد ريال مدريد للتقدم بالدقيقة 71 عن طريق فينيسيوس جونيور بتسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 73 عودة بيلينجهام للمشاركة بعد إصابة طويلة.

وتعرض فالفيردي للطرد بالدقيقة 76 بعد تدخل عنيف ضد أليكس باينا لاعب أتلتيكو مدريد.

ومنع القائم فرصة التعادل لأتلتيكو مدريد عن طريق خوليان ألفاريز بتسديدة صاروخية أخرى.

ونجح ريال مدريد في الخروج بشباك نظيفة في باقي دقائق المباراة ليحصل الثلاث نقاط.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري ضد ريال مايوركا يوم السبت 4 أبريل، بينما يلتقي أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بنفس اليوم.

أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) أتلتيكو مدريد تشكيل الدربي - كارباخال أساسي مع ريال مدريد.. وسيميوني يقود هجوم أتلتيكو فليك: تعاقدنا مع جوان جارسيا للخروج بشباك نظيفة.. وعلى فيرمين قبول التبديل الخامس تواليا.. برشلونة يواصل انتصاراته بالفوز على رايو فايكانو جوليانو سيميوني: الدربي ليس مجرد مباراة إنها معركة لإثبات أنفسنا قائمة ريال مدريد - عودة حقيقية لبيلينجهام أمام أتليتكو مدريد.. وغياب كورتوا انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) رايو فايكانو.. ثلاث نقاط ثمينة
متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
ميسي يحطم رقم بيليه في فوز إنتر ميامي على نيويورك سيتي ساعة | أمريكا
أربيلوا: أجواء الدربي هي الأفضل.. وطرد فالفيردي غير مفهوم ساعة | الدوري الإسباني
مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية في اليوم الأول استعدادا لإسبانيا والسعودية 2 ساعة | منتخب مصر
أرتيتا: علينا استغلال الروح القتالية لنحظى بشهرين مذهلين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: أنا شخصيا بحاجة إلى راحة كبيرة.. ولقب الدوري الإنجليزي في يد أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مرموش: إحساس جميل جدا بتحقيق أول بطولة.. وسنرى كيف سننهي الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
