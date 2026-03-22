ربيعة ضد النني.. العين يفوز على يونايتد ويواجه الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة

فاز العين على منافسه يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وشارك الدولي المصري رامي ربيعة مع العين في المباراة بأكملها.

ويقود الإيطالي أندريا بيرلو فريق يونايتد الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وظلت المباراة دون أهداف حتى اتجهت إلى شوطين إضافيين.

وتمكن سفيان رحيمي من صناعة الفارق في الشوطين الإضافيين بتسجيله هدفين الفوز.

وافتتح اللاعب المغربي النتيجة في الدقيقة 102 من ركلة جزاء.

العين يتقدم بالهدف الأول في الوقت الإضافي عن طريق سفيان رحيمي من ركلة جزاء ⚽🟣#يونايتد_العين#كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/ft7pE0mfTH — ADSportsTV (@ADSportsTV) March 22, 2026

وأضاف رحيمي هدف قتل المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول الإضافي بعد خطأ فادح من حارس المرمى.

بعد خطأ غريب من الحارس عنايات نور.. سفيان رحيمي يُسجل الهدف الثاني للعين ⚽🟣#يونايتد_العين#كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/GvBxzgq7lh — ADSportsTV (@ADSportsTV) March 22, 2026

وكان الجزيرة قد انتصر على خصمه شباب الأهلي بهدف دون رد في نفس الدور.

ولعب محمد النني في المباراة كاملة.

وبذلك ستكون هناك مواجهة مصرية في النهائي بين ربيعة والنني.