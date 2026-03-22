ربيعة ضد النني.. العين يفوز على يونايتد ويواجه الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة

الأحد، 22 مارس 2026 - 22:55

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - العين

فاز العين على منافسه يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وشارك الدولي المصري رامي ربيعة مع العين في المباراة بأكملها.

ويقود الإيطالي أندريا بيرلو فريق يونايتد الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وظلت المباراة دون أهداف حتى اتجهت إلى شوطين إضافيين.

وتمكن سفيان رحيمي من صناعة الفارق في الشوطين الإضافيين بتسجيله هدفين الفوز.

وافتتح اللاعب المغربي النتيجة في الدقيقة 102 من ركلة جزاء.

وأضاف رحيمي هدف قتل المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول الإضافي بعد خطأ فادح من حارس المرمى.

وكان الجزيرة قد انتصر على خصمه شباب الأهلي بهدف دون رد في نفس الدور.

ولعب محمد النني في المباراة كاملة.

وبذلك ستكون هناك مواجهة مصرية في النهائي بين ربيعة والنني.

