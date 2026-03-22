سيغيب عن مواجهة مصر.. استبعاد سالم الدوسري من معسكر السعودية

الأحد، 22 مارس 2026 - 21:53

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - سالم الدوسري

أعلن المنتخب السعودي استبعاد لاعبه سالم الدوسري من معسكر شهر مارس الحالي.

وأشار المنتخب إلى أن استبعاد الدوسري قد جاء بناء على التقرير الطبي القادم من الجهاز الطبي للمنتخب.

وتعرض اللاعب لإصابة في الركبة هلال تواجده مع الهلال وقبل الانضمام لمعسكر المنتخب.

وبعد وصوله لمعسكر المنتخب خضع الدوسري لكشف طبي وفحوصات سريرية جديدة أدت حاجته لبرنامج علاجي تأهيلي وعليه لن يلحق بالمعسكر الحالي.

وبذلك سيغيب النجم السعودي عن المنتخب في مواجهتي صربيا ومصر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية وديا يوم الجمعة المقبل، قبل أن يلاقي إسبانيا يوم 31، فيما يلعب المنتخب السعودي ضد صربيا في اليوم نفسه.

واختار الفرنسي هيرفي رينار مدرب الأخضر 25 لاعبًا لخوض مباراتي مصر وصربيا، وهم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

ويخوض الأخضر منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.

فيما يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

