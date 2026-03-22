انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (3)-(2) أتلتيكو مدريد

الأحد، 22 مارس 2026 - 21:45

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق81. القاااائم يمنع التعادل لأتلتيكو بعد صاروخية من ألفاريز.

ق76. بطااااقة حمراء لفالفيردي.

ق73. بيلينجهام يشارك بدلا من أردا جولر.

ق71. جوووووول ثالث لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ق66. جووووول صاروخي لأتلتيكو مدريد عن طريق ناويل مولينا

ق55. جووووووول الثاتي لريال مدريد عن طريق فالفيردي مستغلا خطأ من الدفاع لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق52. جووووول التعادل لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور.

ق50. ركلة جزاااء لريال مدريد حصل عليها براهيم دياز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. فرصة التعادل تضيع من تشواتميني برأسية تمر بجوار المرمى.

ق32. جوووووول أول لأتلتيكو مدريد عن طريق لوكمان مستغلا تمريرة من ألفاريز أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

ق9. أندري اونين يتألق ويمنع ماركو لورينتي من التسجيل.

ق8. القائم يمنع يمنع هدفا رائعا من فالفيردي بعد انطلاقة رائعة.

ق2. خوان موسو يمنع فرصة الهدف الأول بتسديدة من داني كارباخال.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد أتلتيكو مدريد دربي مدريد الدوري الإسباني
التعليقات
/articles/525740/انتهت-الدوري-الإسباني-ريال-مدريد-3-2-أتلتيكو-مدريد