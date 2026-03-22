مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(1)أتلتيكو مدريد.. جووووول التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ق52. جووووول التعادل لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور.

ق50. ركلة جزاااء لريال مدريد حصل عليها براهيم دياز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. فرصة التعادل تضيع من تشواتميني برأسية تمر بجوار المرمى.

ق32. جوووووول أول لأتلتيكو مدريد عن طريق لوكمان مستغلا تمريرة من ألفاريز أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

ق9. أندري اونين يتألق ويمنع ماركو لورينتي من التسجيل.

ق8. القائم يمنع يمنع هدفا رائعا من فالفيردي بعد انطلاقة رائعة.

ق2. خوان موسو يمنع فرصة الهدف الأول بتسديدة من داني كارباخال.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل