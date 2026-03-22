إبراهيم صلاح: طرد محمد صبحي زاد من دوافع اللاعبين

شدد إبراهيم صلاح المدرب العام للزمالك على أن طرد محمد صبحي حارس مرمى الفريق زاد من دوافع اللاعبين.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على أوتوهو بهدفين مقابل هدف.

وقال إبراهيم صلاح عبر المركز الإعلامي لناديه: "الفريق استحق الفوز والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بعد مباراة صعبة".

وأضاف "لاعبو الزمالك قدموا مباراة كبيرة، وكانوا على قدر المسؤولية، ودعم الجماهير لعب دورًا مهمًا في تحقيق الفوز".

وواصل "طرد محمد صبحي زاد من دوافع اللاعبين خاصة بعد انتهاء التبديلات، المباراة كانت عصيبة لكن الفريق الأفضل تمكن من حسم بطاقة التأهل".

وأنهى حديثه قائلا: "سنركز أكثر خلال الفترة المقبلة لمواصلة النتائج الإيجابية".

وشارك الجزيري في حراس المرمى منذ الدقيقة 90 بعد طرد محمد صبحي حارس الزمالك وعقب إنهاء التبديلات.

وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق، بالتالي فمجموع المباراتين 3-2 للزمالك.

وطرد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في الدقيقة 88 بعد ضرب بالمرفق للاعب أوتوهو.

وتولى سيف الدين الجزيري حراسة الزمالك نظرا لانتهاء التبديلات، بذكريات وقوف عمر السعيد كحارس مرمى للزمالك في البطولة ذاتها أمام النجم الساحلي التونسي لكن في إياب نصف النهائي في تونس.