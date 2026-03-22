الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقناة الناقلة
الأحد، 22 مارس 2026 - 20:40
كتب : FilGoal
يفتتح الزمالك مشواره في المرحلة النهائية للتتويج بالدوري بمواجهة منافسه المصري.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة بالتساوي مع بيراميدز الوصيف.
ويبتعد الزمالك عن الأهلي الثالث بفارق 3 نقاط.
بينما يأتي المصري في المركز الخامس برصيد 32، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية.
لكن في حال تتويج زد ببطولة كأس مصر سيتأهل تلقائيا إلى الكونفدرالية دون النظر عن محتل المركز الرابع.
موعد مباراة الزمالك أمام المصري
تقام المباراة يوم 3 أبريل.
وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.
