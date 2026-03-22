الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد والقناة الناقلة
الأحد، 22 مارس 2026 - 20:27
كتب : FilGoal
تخطى الزمالك عقبة أوتوهو الكونغولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية بالانتصار بهدفين مقابل هدف.
وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق، بالتالي فمجموع المباراتين 3-2 للزمالك.
وعلى الجانب الآخر، وصل شباب بلوزداد الجزائري لنصف النهائي بعد التعادل مع المصري البورسعيدي في الذهاب في مصر بهدف لكل فريق وانتهاء مباراة الإياب بالتعادل دون أهداف.
موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد
تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل.
وتلعب المباراة في الجزائر.
وتنقل قنوات بي إن سبورتس المباراة.
إبراهيم صلاح: طرد محمد صبحي زاد من دوافع اللاعبين انطلاق معسكر منتخب مصر لمواجهة السعودية وإسبانيا مؤتمر معتمد جمال: أزمة عواد انتهت.. وصبحي سيعاقب وإعلان قائمة المنتخب ضغطنا الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري والقناة الناقلة الجزيري: كان يجب أن أتحمل المسؤولية.. ومشاركتي حارس تزيد خبرتي بذكريات عمر السعيد.. الجزيري يحرس الزمالك في الفوز على أوتوهو بالكونفدرالية زد يكرر انتصاره على طلائع الجيش ويتصدر مرحلة تفادي الهبوط بيراميدز يشكو حكم مباراة فريقه ضد الجيش الملكي