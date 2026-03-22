الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد والقناة الناقلة

تخطى الزمالك عقبة أوتوهو الكونغولي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية بالانتصار بهدفين مقابل هدف.

وانتهت مباراة الذهاب في الكونغو بالتعادل بهدف لكل فريق، بالتالي فمجموع المباراتين 3-2 للزمالك.

وعلى الجانب الآخر، وصل شباب بلوزداد الجزائري لنصف النهائي بعد التعادل مع المصري البورسعيدي في الذهاب في مصر بهدف لكل فريق وانتهاء مباراة الإياب بالتعادل دون أهداف.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل.

وتلعب المباراة في الجزائر.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس المباراة.