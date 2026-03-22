الأجنبي الثاني في دوري المحترفين.. المغربي مراد عزام يتولى تدريب راية

أعلن نادي راية تعيين المغربي مراد عزام مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أشرف توفيق.

وسيبدأ المدرب المغربي مهمته في دوري المحترفين بلقاء وي في الجولة 27.

وأصبح المغربي ثاني مدرب أجنبي في دوري المحترفين هذا الموسم بعد النيجيري أليو زوبيرو مدرب وي، وللمصادفة ستكون المباراة القادمة للفريقين بينهما.

وإليكم تشكيل الجهاز الفني والإداري

مراد عزام مدير فني

محرم فواد مدير كورة

عبدالحفيظ بالعناية مدرب عام

سعد اسماعيل مخطط احمال

حمد حمدي اخصائي تأهيل

محمد عادل أخصائي إصابات وتدليك

عبد اللطيف عاطف ادارى

كريم عفيفي مدير شؤون لاعبين

عزمي البنا مدير ادارى

مصطفى إبراهيم ميلاد مشرف عام على الفريق

ويتذيل راية ترتيب دوري المحترفين برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مراكز البقاء بعد مرور 26 جولة.