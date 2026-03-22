كرة يد - منتخب مصر يخسر من ألمانيا وديا استعدادا لكأس العالم

الأحد، 22 مارس 2026 - 19:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

خسر منتخب مصر لكرة اليد من ألمانيا بنتيجة 34-33 وديا استعدادا لكأس العالم 2027.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في ألمانيا يناير 2027.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19-13 لصالح ألمانيا وحاول منتخب مصر تقليص الفارق لكن ألمانيا حسمت الفوز بفارق هدف وحيد.

وتعد تلك المباراة الثانية لمنتخب مصر ضد ألمانيا بعدما خسر يوم الخميس الماضي بنتيجة 41-38.

ويترأس خالد فتحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري، بعثة المنتخب في ألمانيا.

وأعلن خافيير باسكوال المدير الفني قائمة المنتخب والتي تضم 18 لاعبا للمعسكر المقرر إقامته في ألمانيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علي - عبد الرحمن حميد.

ظهير أيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

ظهير أيسر: علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح.

صانع ألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري.

جناح أيمن: عمر كاستيلو - محمد عماد "أوكا".

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا - بلال إبراهيم.

دائرة: إبراهيم المصري - ياسر سيف - محمود عبد العزيز جدو

وشهدت القائمة غياب أحمد عادل "دولا" لاعب فيزبريم ومحمد عصام الطيار.

وكان منتخب ألمانيا حصد وصافة بطولة أوروبا الأخيرة بعد الخسارة من الدنمارك في النهائي.

وجاء منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول للقرعة، واحتل المركز السابع ضمن 8 منتخبات.

ويأتي منتخب الدنمارك في المركز الأول لمنتخبات التصنيف الأول للقرعة، ثم ألمانيا وكرواتيا وأيسلندا والبرتغال والسويد ومصر والأرجنتين.

وتقام قرعة البطولة يوم 10 يونيو المقبل في ميونيخ.

وتحتضن ألمانيا البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير من عام 2027 المقبل.

وتؤهل البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

يد - منتخب مصر يخسر من ألمانيا وديا.. وإصابة دودو مواعيد مباريات الخميس 19 مارس 2026.. الدوري الأوروبي وودية منتخب اليد كرة يد - "لحدث سعيد".. فيزبريم يكشف سبب غياب أحمد عادل عن قائمة المنتخب كرة يد - منتخب مصر يصل ألمانيا استعدادا للمواجهتين الوديتين كرة يد - عودة كاستيلو وضم جدو لقائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي ألمانيا كرة يد - وفاة لاعب بورفؤاد بعد ساعات من التأهل لدور الثمانية بمجموعة المنافسة على الصعود كرة يد – الأهلي يحسم قمة دوري السيدات بالفوز على الزمالك كرة يد - الأهلي ينتصر على الزمالك في دوري المحترفين ويبتعد في الصدارة
الأجنبي الثاني في دوري المحترفين.. المغربي مراد عزام يتولى تدريب راية 9 دقيقة | القسم الثاني
عقب اجتماع مطول.. تفاصيل جلسة الخطيب مع ياسين وعبد الحفيظ عقب توديع أبطال إفريقيا 56 دقيقة | الدوري المصري
سجل ضد أتوهو.. عدي الدباغ يصل لهدفه العاشر بقميص الزمالك 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
الهدف الأول دون ركلات جزاء والموسم الأفضل.. عبد المجيد يسجل لـ الزمالك في أوتوهو ساعة | الكرة الإفريقية
بهدف في الدقيقة 122.. معلول يقود الصفاقسي إلى ثمن نهائي كأس تونس ساعة | الدوري المصري
فليك: تعاقدنا مع جوان جارسيا للخروج بشباك نظيفة.. وعلى فيرمين قبول التبديل ساعة | الدوري الإسباني
مباشر نهائي كأس الرابطة - أرسنال (0)-(1) مانشستر سيتي.. جوووول أووووول ساعة | الدوري الإنجليزي
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
