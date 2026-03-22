عقب اجتماع مطول.. تفاصيل جلسة الخطيب مع ياسين وعبد الحفيظ عقب توديع أبطال إفريقيا

أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مطولا اليوم الأحد مع ياسين منصور نائب الرئيس وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لمناقشة ملف الكرة بالنادي.

ويأتي ذلك بعد توديع الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي ذهابا وإيابا بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

نقدر تماما حالة الحزن والغضب لدى أعضاء وجماهير الأهلي ومحبيه، بسبب نتائج فريق الكرة، الذي حظي بكل الدعم طوال الفترات الماضية، ولم يقدم المردود الذي يليق بالنادي ومكانته على الصعيدين المحلي والقاري.

وانطلاقا من العلاقة الراسخة التي تربط بين الأهلي وأعضائه وجماهيره، والتي تتسم دوما بالتكاتف والمصارحة لا سيما في مثل هذه المواقف، ونحن إذ نتحمل مسئولياتنا الكاملة، نود التأكيد على هذه النقاط:

لدينا أخطاء فنية وإدارية ندركها وتداعياتها، لكن علاجها القاطع (يجري تجهيزه) يحتاج إلى فترة فاصلة وبعض الوقت ليكون على النحو الأمثل.

هناك العديد من القرارات تم اتخاذها بشأن قطاع الكرة، منها العاجل سيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة، والبعض الآخر آجل مراعاة لمصلحة النادي في الحفاظ على ما تبقى من الموسم الكروي على مستوى القطاع بأكمله.

إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة التي بدأت بالفعل بمعرفة السيد ياسين منصور، والكابتن سيد عبد الحفيظ، وتشمل كل العناصر في القطاع بما يتسق مع شخصية النادي الأهلي ويتفق مع المعايير الاحترافية في كافة التخصصات.

أعضاء وجماهير الأهلي الظهر والسند للنادي. هم من يتقدمون الصفوف دومًا في الدعم والمساندة عند أي أزمة. ونحن نثمن دورهم ونثق في إخلاصهم ووقوفهم خلف ناديهم في هذا الوقت، ونعدهم بتصحيح المسار.

وودع الأهلي هذا الموسم دوري أبطال إفريقيا من ربع النهائي وكأس مصر من دور الـ 32 على يد وي، وخسر فرصة التأهل من مجموعات كأس عاصمة مصر، وتوج بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري عقب نهاية المرحلة الأولى بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويستهل الأهلي مشواره في المرحلة النهائية بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 3 أبريل المقبل.