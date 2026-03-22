بهدف في الدقيقة 122.. معلول يقود الصفاقسي إلى ثمن نهائي كأس تونس

قاد علي معلول فريقه الصفاقسي للتأهل لدور الـ 16 من كأس تونس بالفوز على شبيبة القيراون بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وسجل علي معلول هدف الفوز في الدقيقة 120+2 من علامة الجزاء.

هدف معلول هو الثاني له هذا الموسم مع الصفاقسي في المباراة رقم 16 بعدما سجل من قبل هدفا في الدوري التونسي بالإضافة لـ 4 تمريرات حاسمة.

وتأهل الصفاقسي لدور الـ 16 للموسم الثاني على التوالي.

ويأمل الصفاقسي العودة لمنصات التتويج في كأس تونس لأول مرة منذ 2021-22 عندما حقق اللقب للمرة السابعة.

وتأهل أيضا النجم الساحلي بالفوز بخماسية والاتحاد المنستيري على حساب الإفريقي إلى دور الـ 16.

وتأجلت مباراة الترجي حامل اللقب ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا.