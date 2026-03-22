فليك: تعاقدنا مع جوان جارسيا للخروج بشباك نظيفة.. وعلى فيرمين قبول التبديل

يرى هانز فليك مدرب برشلونة أن غضب فيرمين لوبيز بعد تبديله هو أمر مرفوض.

وفاز برشلونة على رايو فايكانو بهدف دون رد على ملعب كامب نو بالدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد بأداء جوان جارسيا، إنه مهم للفاية وأظهل كل إمكانياته إذ قام مجددا بتصديات رائعة".

وواصل "الفوز مهم جدا وأعتقد أن إنهاء هذه المرحلة قبل التوقف بالفوز أمر رائع، صحيح أننا لم نقدم أفضل مبارياتنا لكن يجب أن نرى أن رايو قدم مباراة رائعة، لقد لعبوا مباراة رائعة".

وأكمل "هذا سبب تعاقدنا مع جوان جارسيا، أن يقف بين القائمين ونخرج بشباك نظيفة، إنه أمر وأنا سعيد من أجله لأنه تلقى استدعاء للمنتخب الوطني".

وتابع "في بداية الموسم لم نكن في المستوى المطلوب وكان يجب أن نركز من الدقيقة الأولى ولم يحدث ذلك، لكننا عدنا إلى الأجواء وحصلنا على 3 نقاط وهذا هو الأهم".

وعن غضب فيرمين أثناء تبديله قال: "كنا نريد إجراء تبديل وعليه أن يتقبل ذلك لأن داني أولمو أيضا لاعب رائع".

وشدد "أعتقد أن أراوخو ظهر اليوم بثبات وهذا كان مهما جدا للفريق، كما أظهر مدى أهميته لنا في هذا الظرف كقائد وأنا سعيد من أجله، ووجوده مع منتحب بلاده سيكون مفيدا له ولكل لاعب".

وأتم "نعلم أن رافينيا أحد اللاعبين المهمين في جانب الضغط لكن أيضا كانسيلو يتأقلم كثيرا ويقدم أشياء جيدة، علينا أن نتحسن أيضا بعد هذه المباراة وأن نتطور خلال الشهرين القادمين".

ووسعد برشلونة الفارق في الصدارى إلى 7 نقاط مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي سيلعب مساء اليوم الأحد ضد أتلتيكو مدريد.