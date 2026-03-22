إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول موعد انضمام لاعبي الأهلي للمنتخب

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر موعد انضمام لاعبي الأهلي للمعسكر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخبي السعودية وإسبانيا وديا.

وقال إبراهيم حسن لـ FilGoal.com: "انضمام لاعبي الأهلي لتدريبات منتخب مصر اليوم في مركز المنتخبات الوطنية".

وتستمر تحضيرات المنتخب السعودي في جدة وصربيا خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري.

ويغيب محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد جالاتاسراي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وشهدت القائمة انضمام محمد علاء حارس مرمى الجونة وطارق علاء لاعب زد المعار من بيراميدز وهيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني.

ويتواجد هيثم حسن لأول مرة في معسكر منتخب مصر بعد سنوات من محاولات إقناعه للانضمام للفراعنة.

وعاد محمد عبد المنعم لقائمة المنتخب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي التي غاب بسببها منذ أبريل الماضي عن المباريات.

ويغيب 8 لاعبين تواجدوا في قائمة أمم إفريقيا مع العميد عن قائمة شهر مارس هم: محمد صبحي وأحمد الشناوي ومحمد حمدي وأحمد عيد ومحمد شحاتة ومصطفى فتحي وصلاح محسن وأسامة فيصل.

ويعود ناصر منسي لقائمة الفراعنة بعدما انضم من قبل للقائمة تحت روي فيتوريا في أغسطس 2022 لكن دون أن يشارك بقميص المنتخب الأول.

وكذلك يعود إسلام عيسى لتمثيل منتخب مصر بعدما شارك وديا ضد ليبيريا تحت قيادة روي فيتوريا في 2022، كما مثل منتخب مصر الثاني في كأس العرب 2025.

وجاءت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفي شوبير (الأهلي) - مهدي سليمان (الزمالك) - محمد علاء (الجونة)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - طارق علاء (زد) - رامي ربيعة (العين الإماراتي) - محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - خالد صبحي (المصري) - أحمد فتوح (الزمالك) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - مهند لاشين (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - إمام عاشور (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - إبراهيم عادل (ميتييلاند الدنماركي) - هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا)

الهجوم: مصطفي محمد (نانت الفرنسي) - ناصر منسي (الزمالك)