الخامس تواليا.. برشلونة يواصل انتصاراته بالفوز على رايو فايكانو

حقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام رايو فايكانو بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف برشلونة الوحيد رونالد أراوخو مدافع الفريق.

وواصل برشلونة تحقيق الانتصارات المتتالية في بطولة الدوري الإسباني للمباراة الخامسة على التوالي.

وانتصر برشلونة على كل من ليفانتي وفياريال وأتلتيك بلباو وإشبيلية الآن رايو فايكانو.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 73 وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي سيخوض مباراة كبيرة مساء يوم الأحد أمام أتلتيكو مدريد.

وتجمد رصيد رايو فايكانو عند النقطة 32 في المركز 14.

وصف المباراة

بدأت المباراة بفرصة خطيرة لصالح رايو فايكانو وانفرد كارلوس مارتن لاعب فايكانو لكن جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة تصدى لها وأنقذ فريقه من الهدف الأول.

وانفرد رافينيا لاعب برشلونة في الدقيقة 13 بحارس رايو فايكانو لكن أهدر الفرصة بجوار المرمى وسط تعجب هانز فليك مدرب برشلونة.

وسجل رونالدو أراوخو هدف برشلونة الأول في الدقيقة 24 بعد عرضية مميزة من جواو كانسيلو ظهير برشلونة ليضعها المدافع الأورجوياني في شباك رايو فايكانو.

وحرم القائم رافينيا من تسجيل الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة، حيث سدد كرة تصدى لها حارس رايو فايكانو واصطدمت في القائم.

وتصدى جوان جارسيا لفرصة خطيرة لصالح رايو فايكانو عند الدقيقة 60 وأخرجها ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه.

وعند الدقيقة 80 عاد جوان جارسيا ليحافظ من جديد على نظافة شباكه بالتصدي لفرصة خطيرة من إسحاق بالازون مهاجم رايو فايكانو.

ليحقق برشلونة انتصارا ثمينا ويرفع رصيده لـ النقطة 73 ويوسع الفارق بينه وبين ريال مدريد قبل قمة اليوم الأحد أمام أتلتيكو مدريد.