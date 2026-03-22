تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام أوتوهو - وعدي الدباغ أساسي

الأحد، 22 مارس 2026 - 17:00

كتب : FilGoal



يقود ناصر منسي هجوم الزمالك أمام أوتوهو في مباراة الإياب بالكونفدرالية.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في الكونجو.

وأعلن معتمد جمال المدير الفني لـ الزمالك عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة أوتوهو.

أخبار متعلقة:
وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان وعمر جابر ومحمود حمدي " الونش" وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد السيد وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري.

الزمالك أوتوهو
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/525711/تشكيل-الزمالك-ناصر-منسي-يقود-الهجوم-أمام-أوتوهو-وعدي-الدباغ-أساسي