جوليانو سيميوني: الدربي ليس مجرد مباراة إنها معركة لإثبات أنفسنا

شدد جوليانو سيميوني جناح أتلتيكو مدريد على أن دربي مدريد أمام ريال مدريد يعد معركة للدفاع عن ألوان الفريق.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم الأحد في الجولة 29 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال جوليانو في تصريحات لشبكة DAZN: "الدربي ليس مجرد مباراة، إنها معركة لإثبات أنفسنا والدفاع عن ألواننا، سنبذل كل ما لدينا داخل الملعب من أجل هذا الشعار، مباراة تلو الأخرى".

وواصل "نحن سعداء للغاية بما قدمناه في دوري أبطال أوروبا، ونواصل القتال على كل الجبهات، ويجب على أتلتيكو مدريد أن يدخل كل مباراة بهدف الفوز، بغض النظر عن المنافس".

وأردف "لدينا جدول مزدحم، لكن هذا لا يغير شيئا، علينا أن نظهر شخصيتنا في كل بطولة، فنحن لا نستسلم بسهولة، وهذه هي هوية أتلتيكو مدريد".

وأتم "وصلنا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا ونحن في قمة الحماس، سنواصل القتال ونسعى لتحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات".

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز الثالث.

بينما يقع ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 66 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني.