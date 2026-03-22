قائمة ريال مدريد - عودة حقيقية لبيلينجهام أمام أتليتكو مدريد.. وغياب كورتوا

عاد جود بيلينجهام لقائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة أتليتكو مدريد، وهذه المرة من أجل اللعب.

فقد تواجد اسم بيلينجهام قائمة لقاء مانشستر سيتي ضمن إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لكنه لم يتواجد كأساسي أو كاحتياطي.

وأعلن ألفارو أربيلوا عن قائمة فريقه لدربي مدريد في الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب تيبو كورتوا حارس الفريق الذي أصيب خلال لقاء سيتي.

وانضم كورتوا إلى راؤول أسينسيو وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس ورودريجو في قائمة الغائبين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - سيرجو ماستري

الدفاع: داني كاربخال - ديفيد ألابا - ترنت ألكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - دييجو أجوادو

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - أردا جولر - مانويل أنخيل - تياجو بيتارش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما يحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، و13 نقطة عن برشلونة.