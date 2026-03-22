قائمة ريال مدريد - عودة حقيقية لبيلينجهام أمام أتليتكو مدريد.. وغياب كورتوا

الأحد، 22 مارس 2026 - 15:14

كتب : FilGoal

عاد جود بيلينجهام لقائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة أتليتكو مدريد، وهذه المرة من أجل اللعب.

فقد تواجد اسم بيلينجهام قائمة لقاء مانشستر سيتي ضمن إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لكنه لم يتواجد كأساسي أو كاحتياطي.

وأعلن ألفارو أربيلوا عن قائمة فريقه لدربي مدريد في الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة - هجوم ناري ضد رايو فايكانو.. وأراوخو ظهير أيمن جابرييل: أستمتع بمواجهة هالاند.. وهذا سيكون عملي بعد كرة القدم دورتموند يقيل مديره الرياضي خورخي مينديز يقرب المسافات.. هل يحسم برشلونة صفقة سيلفا؟

وشهدت القائمة غياب تيبو كورتوا حارس الفريق الذي أصيب خلال لقاء سيتي.

وانضم كورتوا إلى راؤول أسينسيو وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي وداني سيبايوس ورودريجو في قائمة الغائبين.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - سيرجو ماستري

الدفاع: داني كاربخال - ديفيد ألابا - ترنت ألكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - دييجو أجوادو

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - أردا جولر - مانويل أنخيل - تياجو بيتارش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

فيما يحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، و13 نقطة عن برشلونة.

مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) رايو فايكانو.. خطيرة للضيوف تشكيل برشلونة - هجوم ناري ضد رايو فايكانو.. وأراوخو ظهير أيمن خورخي مينديز يقرب المسافات.. هل يحسم برشلونة صفقة سيلفا؟ جريزمان: قررت تأجيل رحيلي لأنني أطمح في تحقيق بطولات كثيرة مع أتلتيكو مدريد لابورتا: فرينكي دي يونج يذكرني بـ يوهان كرويف مواعيد مباريات الأحد 22 مارس - الزمالك في الكونفدرالية.. ودربي مدريد ونهائي كأس الرابطة الإنجليزية سبورت: حمزة عبد الكريم يختار دراسة إدارة الأعمال في إسبانيا مؤتمر سيميوني: سنواصل المداورة أمام ريال مدريد.. والجمهور الخاسر الأكبر لهذا السبب
إبراهيم عادل يسجل هدفه الأول في الملاعب الأوروبية 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
مهاجم شباب بلوزداد: المصري خلق لنا صعوبات كبيرة ولكن ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة ريال مدريد - عودة حقيقية لبيلينجهام أمام أتليتكو مدريد.. وغياب كورتوا ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) رايو فايكانو.. خطيرة للضيوف ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند للمباراة الثانية على التوالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جابرييل: أستمتع بمواجهة هالاند.. وهذا سيكون عملي بعد كرة القدم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - هجوم ناري ضد رايو فايكانو.. وأراوخو ظهير أيمن 2 ساعة | الدوري الإسباني
بعد مواجهة مصر.. منتخب السعودية يسافر إلى صربيا بطائرة خاصة 2 ساعة | سعودي في الجول
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
