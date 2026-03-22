انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) رايو فايكانو.. ثلاث نقاط ثمينة

الأحد، 22 مارس 2026 - 14:47

كتب : FilGoal

يقدم لكم FilGoal.com نقل مباشر لمباراة برشلونة ورايو فايكانو في الجولة 29 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، فيما يقع رايو فايكانو في المركز 14 بـ 32 نقطة.

نهاية المباراة

ق61: تصويبة خطيرة من ألفارو جارسيا لكن جوان جارسيا حارس برشلونة يتصدى

ق58: عرضية مميزة من لامين يامال لـ رافينيا وتمر الكرة بجوار المرمى

ق57: لامين يامال يراوغ دافعات رايو فايكانو ويسدد بجوار المرمى

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق30: القائم يحرم رافينيا من الهدف الثاني بعد تصدي حارس المرمى واصطدامها في القائم

ق24: جوووول أراوخو يتقدم لـ برشلونة

ق23: رافينيا من جديد يهدر فرصة محققة بعد عرضية مميزة من لامين يامال

ق13: رافينيا يهدر انفراد صريح بحارس رايو فايكانو

ق10: تسديدة من جيرارد مارتن لكن سهلة في يد حارس رايو فايكانو

ق1: جوان جارسيا يتصدى لفرصة خطيرة لـ رايو فايكانو

انطلاق المباراة

برشلونة رايو فايكانو
