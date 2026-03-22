إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند للمباراة الثانية على التوالي

الأحد، 22 مارس 2026 - 14:11

كتب : FilGoal

يبدأ إبراهيم عادل في التشكيل الأساسي لنورشيلاند للمباراة الثانية على التوالي منذ انضمامه إلى النادي الدنماركي.

ويستقبل نورشيلاند منافسه سونويوسك في الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي.

وكان إبراهيم عادل قد تواجد على مقاعد بدلاء نورشيلاند ضد كوبنهاجن وفيجلي وفيبورج في الجولات 20 و21 و22 من منافسات الدوري الدنماركي.

قبل أن يشارك أمام ميتيلاند كأساسي في الجولة الافتتاحية لمرحلة تحديد البطل، وهي المباراة التي انتهت بفوز رفاق إبراهيم عادل في الوقت القاتل.

وينقسم الدوري الدنماركي المكون من 12 فريقا بعد نهاية المرحلة الأولى لمرحلتين، مرحلة المنافسة على الدوري ومرحلة الهروب من الهبوط.

ويحتل نورشيلاند المركز السادس برصيد 36 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثالث المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، والذي يحتله سونويوسك.

وانضم الجناح الأيسر المصري إلى نورشيلاند على سبيل الإعارة قادما من الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

نورشيلاند توج بالدوري الدنماركي للمرة الأخيرة في موسم 2011/2012.

