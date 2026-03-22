تشكيل برشلونة - هجوم ناري ضد رايو فايكانو.. وأراوخو ظهير أيمن

الأحد، 22 مارس 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

برشلونة

يبدأ لامين يامال نجم هجوم برشلونة مباراة رايو فايكانو في الدوري الإسباني في التشكيل الأساسي.

ويحل رايو فايكانو ضيفا على برشلونة في تمام الثالثة مساء على ملعب كامب نو ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ويدفع هانز فليك مدرب برشلونة بهجوم ناري أمام صاحب المركز الـ14 في المسابقة.

وكشف فليك عن التشكيل الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

الدفاع: رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو

الوسط: بيدري - مارك بيرنال - فيرمين لوبيز

الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

