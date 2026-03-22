بعد مواجهة مصر.. منتخب السعودية يسافر إلى صربيا بطائرة خاصة

الأحد، 22 مارس 2026 - 13:52

كتب : FilGoal

مصر - السعودية محمد صلاح

ستغادر بعثة المنتخب السعودي عبر طائرة خاصة إلى بلجراد عاصمة صربيا بعد نهاية المباراة الودية ضد نظيره المصري، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويحل منتخب مصر ضيفا على السعودية وديا يوم الجمعة المقبل، قبل أن يلاقي إسبانيا يوم 31، فيما يلعب المنتخب السعودي ضد صربيا في اليوم نفسه.

وأوضح التقرير أن الطائرة ستقل بعثة المنتخب السعودي إلى مطار نيوكلا تيسلا الذي يبعد نحو 18 كم عن العاصمة الصربية.

وتستمر تحضيرات المنتخب السعودي في جدة وصربيا خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري.

واختار الفرنسي هيرفي رينار مدرب الأخضر 25 لاعبًا لخوض مباراتي مصر وصربيا، وهم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، تركي العمار، زياد الجهني، خالد الغنام، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

ويخوض الأخضر منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروجواي، والرأس الأخضر.

فيما يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

