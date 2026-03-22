دورتموند يقيل مديره الرياضي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند يوم الأحد إنهاء تعاقده مع مديره الرياضي سيباستيان كيل.

وأوضح النادي توصله إلى اتفاق مشترك لإنهاء التعاون مع كيل بشكل فوري.

وأفاد النادي في بيان: "نشكر سيباستيان على التزامه، وانتمائه للنادي، وإنجازاته، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

من جانبه قال كيل: "أتمنى للنادي كل النجاح في توجهه الجديد واستمرار التفوق".

وأضاف "لقد كان شرفًا لي أن أتولى هذا المنصب في بوروسيا دورتموند".

ويحتل دورتموند وصافة الدوري الألماني بعد مرور 27 جولة، بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وتولي كيل منصبه في 2022، قبل أن يمدد عقده حتى 2027.

ولعب كيل مع دورتموند بين عامي 2002 و2015، وفاز بـ3 ألقاب في الدوري الألماني.

أثناء وجوده في المنصب، خسر دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 أمام ​ريال مدريد، وفشل في التتويج بلقب الدوري الألماني موشم 2022-2023 بفارق الأهداف عن ​بايرن ميونيخ​.