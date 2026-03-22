دوري NBA - كاتب التاريخ في مهمة جديدة مع ليبرون جيمس

الأحد، 22 مارس 2026 - 12:43

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

أصبح الأسطورة ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

ولعب جيمس مباراته رقم 1612 في الموسم الاعتيادي خلال فوز ليكرز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 105-104.

هذا الفوز التاسع تواليا رفع رصيد ليكرز إلى 46 انتصارًا مقابل 25 خسارة، وعزز مركزه الثالث في المنطقة الغربية.

أخبار متعلقة:
وتجاوز ليبرون جيمس الرقم السابق الذي كان بحوزة روبرت باريش منذ اعتزاله عام 1997، ليعتلي الصدارة منفردا.

وكان جيمس قد عادل رقم باريش قبل ذلك بيومين، في مواجهة ميامي هيت.

ويخوض جيمس موسمه الثالث والعشرين، معززًا إرثه الحافل بالأرقام القياسية، أبرزها كونه الهداف التاريخي للدوري.

وباحتساب الأدوار الإقصائية، رفع جيمس عدد مبارياته في مسيرته إلى 1904، متقدمًا على كريم عبد الجبار وروبرت باريش في قائمة الأكثر مشاركة بتاريخ الدوري.

في الوقت نفسه، نجح كيفن دورانت نجم هيوستن روكتس في تجاوز الأسطورة كريم عبد الجبار وتقدم إلى المركز الخامس في قائمة المسجلين التاريخيين بالبطولة برصيد 32294 نقطة.

دورانت حقق إنجازه خلال الفوز الصعب على على ضيفه ميامي هيت بنتيجة 123-122.

NBA ليبرون جيمس
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 4 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر
/articles/525697/دوري-nba-كاتب-التاريخ-في-مهمة-جديدة-مع-ليبرون-جيمس