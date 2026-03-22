دوري NBA - كاتب التاريخ في مهمة جديدة مع ليبرون جيمس

أصبح الأسطورة ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

ولعب جيمس مباراته رقم 1612 في الموسم الاعتيادي خلال فوز ليكرز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 105-104.

هذا الفوز التاسع تواليا رفع رصيد ليكرز إلى 46 انتصارًا مقابل 25 خسارة، وعزز مركزه الثالث في المنطقة الغربية.

وتجاوز ليبرون جيمس الرقم السابق الذي كان بحوزة روبرت باريش منذ اعتزاله عام 1997، ليعتلي الصدارة منفردا.

وكان جيمس قد عادل رقم باريش قبل ذلك بيومين، في مواجهة ميامي هيت.

ويخوض جيمس موسمه الثالث والعشرين، معززًا إرثه الحافل بالأرقام القياسية، أبرزها كونه الهداف التاريخي للدوري.

وباحتساب الأدوار الإقصائية، رفع جيمس عدد مبارياته في مسيرته إلى 1904، متقدمًا على كريم عبد الجبار وروبرت باريش في قائمة الأكثر مشاركة بتاريخ الدوري.

في الوقت نفسه، نجح كيفن دورانت نجم هيوستن روكتس في تجاوز الأسطورة كريم عبد الجبار وتقدم إلى المركز الخامس في قائمة المسجلين التاريخيين بالبطولة برصيد 32294 نقطة.

دورانت حقق إنجازه خلال الفوز الصعب على على ضيفه ميامي هيت بنتيجة 123-122.