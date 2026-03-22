خورخي مينديز يقرب المسافات.. هل يحسم برشلونة صفقة سيلفا؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يضع لاعب الوسط البرتغالي بيرناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي، ضمن حساباته من جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن نادي برشلونة فتح الباب من جديد من أجل ضم اللاعب البرتغالي الصيف المقبل خاصة وأنه سينتهي عقده في هذا التوقيت ولن يكلف خزينة النادي الكثير.

ويحظى سيلفا بدعم وكيله خورخي مينديز، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، ما قد يسهل أي مفاوضات مستقبلية، ورغم ذلك، لم يصدر اللاعب أي تصريحات رسمية حتى الآن، مفضلا التريث ودراسة جميع العروض المتاحة، في ظل اهتمام متزايد، من بينها عروض مالية ضخمة قادمة من الدوري السعودي.