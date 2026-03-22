الكوكي: التسرع أمام المرمى أضاع فرصتنا في التأهل

شدد نبيل الكوكي المدير الفني لـ المصري على أنه درس شباب بلوزداد جيدا لكن التسرع أمام المرمى أضاع حلم التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.

وتعادل المصري مع شباب بلوزداد بدون أهداف في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، ليتأهل الفريق الجزائري بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض خلال التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 بلقاء الذهاب في مصر.

وقال نبيل الكوكي في المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة رائعة أمام فريق كبير كـ شباب بلوزداد وجماهيره العريقة، لكن عدم التركيز في تنفيذ الهجمات والاندفاع أمام المرمى أضاع فرصتنا في التأهل".

وواصل "لقد أظهرنا رد فعل جيد في مباراتي الذهاب والإياب، لكنها كرة القدم، هدف بلوزداد المفاجئ في مباراة الذهاب قلب الحسابات والطاولة".

وأردف "سيطرنا على المباراة في فترات طويلة، واهدرنا العديد من الفرص في الشوطين، وأكدنا شخصيتنا أمام شباب بلوزداد".

وأتم "لقد درسنا شباب بلوزداد جيدا وتمكنا من شل فاعلية هجومهم، لكن هذه كرة القدم وأحكامها".

ولأول مرة يتأهل بلوزداد لنصف نهائي الكونفدرالية في تاريخه.

وسبق للفريق الجزائري أن وصل لنصف نهائي البطولات الإفريقية مرة وحيدة في تاريخه في كأس الكؤوس الإفريقية 1996.

وللمرة الرابعة على التوالي يودع المصري بطولة الكونفدرالية من دور ربع النهائي.

ولا يزال المصري يبحث عن التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية منذ موسم 2017-18 عندما وصل لتلك المرحلة تحت قيادة حسام حسن آنذاك.

وينتظر بلوزداد الفائز من مباراة الزمالك ضد أوتوهو الكونغولي في نصف النهائي.