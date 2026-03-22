طارق السكتيوي يتولى تدريب عمان خلفا لـ كيروش

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم يوم الأحد تعاقده مع المدرب المغربي طارق السكتيوي من أجل تدريب المنتخب.

وأفاد الاتحاد العماني في بيان: "يعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم عن تعاقده مع المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة".

وذلك عقب الإعلان عن إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وأنهى الاتحاد العماني تعاقده مع كيروش بالتراضي بين الطرفين، بعدما اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه.

ويأتي ذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب الحالية.

السكتيوي قاد المغرب للفوز بلقب كأس العرب 2025 والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، كما حصد لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وكان السكتيوي مرشحا لخلافة وليد الركراكي في تدريب منتخب المغرب، قبل أن يذهب المنصب إلى محمد وهبي.

ويلعب منتخب عمان يوم 27 مارس الجاري أمام سيراليون في أذربيجان.

بينما المباراة الثانية ستكون بين عمان وأحد منتخبي أذربيجان أو سان لوسيا يوم 30 مارس الجاري.

وكانت آخر مباريات عمان تحت قيادة كيروش في كأس العرب بشهر ديسمبر الماضي.