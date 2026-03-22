جريزمان: قررت تأجيل رحيلي لأنني أطمح في تحقيق بطولات كثيرة مع أتلتيكو مدريد

الأحد، 22 مارس 2026 - 11:52

كتب : FilGoal

كشف أنطوان جريزمان جناح أتلتيكو مدريد عن سبب استمراره لنهاية الموسم مع الفريق وتأجيل النظر في العرض الأمريكي المقدم له إلى الصيف المقبل.

وتلقى أنطوان جريزمان عرضا من أورلاندو سيتي الأمريكي للتعاقد معه وترك أتلتيكو مدريد قبل نهاية الموسم الحالي، لكن اللاعب رفض وفضل الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال جريزمان في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "قررت تأجيل رحيلي حتى الصيف لأنني أرغب في تحقيق إنجازات كبيرة مع أتلتيكو مدريد".

وواصل "أشعر براحة كبيرة هنا، وأحصل على فرص للعب، كانت البداية صعبة، لكن بالعمل الجاد وحبي لكرة القدم، أصبح كل شيء أسهل، إلى جانب دعم عائلتي".

وأردف "أنا في حالة جيدة جدا داخل النادي الآن، وتأقلمي جاء بفضل اجتهادي، وشغفي باللعبة، والدعم الكبير من عائلتي".

وعن دربي مدريد أمام ريال مدريد قال: "لا أفكر كثيرا فيما إذا كانت هذه آخر مباراة دربي لي، أنا أستمتع بوقتي وأعيش اللحظة، خاصة أنني ألعب أكثر مقارنة ببداية الموسم، نريد شباك نظيفة وثلاث نقاط أمام ريال مدريد".

وعن أهداف الموسم الحالي قال: "أطمح كثيرا للفوز بـ كأس ملك إسبانيا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لا يمكنك الاختيار بينهما، يجب تحقيق الاثنين معا".

وانضم أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد صيف 2015 قادما من ريال سوسيداد ورحل عن الفريق وانضم إلى برشلونة صيف 2020، وعاد من جديد إلى أتلتيكو مدريد صيف 2023.

وخاض مع الفريق الموسم الحالي 42 مباراة مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

