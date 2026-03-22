سباليتي: دفعنا ثمن القرارات الخاطئة.. ونثق في قدرة إيطاليا على التأهل لـ كأس العالم

شدد لوتشانو سباليتي مدرب يوفنتوس الإيطالي على أن الفريق عانى أمام ساسولو بسبب القرارات الخاطئة.

وتعادل يوفنتوس مع ساسولو بنتيجة 1-1 في الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي في تصريحات لصحيفة توتو سبورت الإيطالية: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لأن النتيجة هي الفيصل، أتيحت لنا فرص كثيرة للفوز، وكنا نستحق الانتصار لو تمكنا من استغلالها بشكل أفضل".

وواصل "كنا نلعب كثيرا في العمق واخترنا قرارات دفعنا ثمنها لاحقا، في الشوط الأول افتقدنا التوقيت المناسب لصناعة الفرص".

وعن منتخب إيطاليا قال: "علينا أن نثق في منتخب إيطاليا، اختيارات جينارو جاتوزو مدرب إيطاليا صحيحة، ولدينا كل ما يلزم للتأهل من الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك".

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة أيرلندا الشمالية يوم 26 مارس الجاري في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

واختار جينارو جاتوزو المدير الفني لمنتخب إيطاليا قائمة تضم 28 لاعبا والهدف عودة الأتزوري لكأس العالم لأول مرة منذ 2014.

وشهدت القائمة تواجد كل من ماركو كرانيسيكي حارس أتالانتا وإيليا كابريلي حارس كالياري بالإضافة لـ ماركو باليسترا ظهير كالياري لأول مرة.

وفي حال فازت إيطاليا بمواجهة أيرلندا الشمالية ستلتقي الفائز من ويلز ضد البوسنة في المباراة النهائية يوم 31 مارس الجاري.

وغاب منتخب إيطاليا عن آخر نسختين من كأس العالم في 2018 بالخسارة من السويد في الملحق وفي 2022 بالخسارة من مقدونيا الشمالية.