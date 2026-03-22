بعد رحلة 19 ساعة.. منتخب العراق يصل المكسيك لخوض مباراة الملحق العالمي

وصلت بعثة منتخب العراق إلى مدينة مونتيري المكسيكية من أجل خوض مباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

واستغرقت الرحلة أزيد من 19 ساعة من الأردن إلى المكسيك مروراً بالبرتغال.

وسافرت بعثة المنتخب إلى المكسيك في طائرة خاصة لخوض الملحق العالمي.

ويقام الملحق أواخر مارس الجاري، حيث ينتظر منتخب العراق مواجهة إما بوليفيا أو سورينام في مدينة مونتيري المكسيكية يوم 31 مارس.

أعلن المنتخب العراقي قائمته التي ستخوض مباراة الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

واختار الأسترالي جراهام أرنولد مدرب العراق 26 لاعبًا.

وهم: كميل سعدي، أحمد باسل، فهد طالب، ريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين، فرانس بطرس، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد مكنزي، حسين عبد الكريم، أيمار شير، بيتر كوركيس، زيد إسماعيل، أمير العماري، كيفن يعقوب، زيدان إقبال، يوسف الأمين، إبراهيم بايش، ماركو فرج، علي جاسم، علي الحمادي، أيمن حسين، علي يوسف، مهند علي.