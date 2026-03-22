بعد رحلة 19 ساعة.. منتخب العراق يصل المكسيك لخوض مباراة الملحق العالمي

الأحد، 22 مارس 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

مهند علي - العراق ضد الإمارات

وصلت بعثة منتخب العراق إلى مدينة مونتيري المكسيكية من أجل خوض مباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

واستغرقت الرحلة أزيد من 19 ساعة من الأردن إلى المكسيك مروراً بالبرتغال.

وسافرت بعثة المنتخب إلى المكسيك في طائرة خاصة لخوض الملحق العالمي.

ويقام الملحق أواخر مارس الجاري، حيث ينتظر منتخب العراق مواجهة إما بوليفيا أو سورينام في مدينة مونتيري المكسيكية يوم 31 مارس.

أعلن المنتخب العراقي قائمته التي ستخوض مباراة الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

واختار الأسترالي جراهام أرنولد مدرب العراق 26 لاعبًا.

وهم: كميل سعدي، أحمد باسل، فهد طالب، ريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين، فرانس بطرس، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد مكنزي، حسين عبد الكريم، أيمار شير، بيتر كوركيس، زيد إسماعيل، أمير العماري، كيفن يعقوب، زيدان إقبال، يوسف الأمين، إبراهيم بايش، ماركو فرج، علي جاسم، علي الحمادي، أيمن حسين، علي يوسف، مهند علي.

مواجهة مصرية مرتقبة؟ الجزيرة يهزم شباب الأهلي بمشاركة النني بكأس رئيس الدولة تقرير: بسبب صورته مع حاكم دبي.. استبعاد أزمون من قائمة منتخب إيران بعد الشكوى الفلسطينية.. فيفا يعلن تطبيق 3 عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي بعد تقدم أكثر من دولة.. إلغاء طلبات استضافة كأس أمم آسيا 2031 و2035 بي إن سبورتس: رحيل كيروش عن منتخب عمان بسبب الأحداث الراهنة بونو يتفوق على ميندي ويقود الهلال لنهائي كأس السعودية على حساب أهلي جدة توقف 3 مباريات في الدوري القطري بسبب الهجمات الإيرانية بمشاركة رامي ربيعة.. العين يهزم الوحدة ويتصدر الدوري الإماراتي
الكوكي: التسرع أمام المرمى أضاع فرصتنا في التأهل 25 دقيقة | الكرة المصرية
جريزمان: قررت تأجيل رحيلي لأنني أطمح في تحقيق بطولات كثيرة مع أتلتيكو مدريد 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
سباليتي: دفعنا ثمن القرارات الخاطئة.. ونثق في قدرة إيطاليا على التأهل لـ كأس العالم 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
طارق السكتيوي يتولى تدريب عمان خلفا لـ كيروش 54 دقيقة | الوطن العربي
عمر فايد: عدم التواجد في قائمة منتخب مصر شيء محزن.. أتمنى متابعة واهتمام أكبر ساعة | منتخب مصر
بعد رحلة 19 ساعة.. منتخب العراق يصل المكسيك لخوض مباراة الملحق العالمي ساعة | آسيا
لابورتا: فرينكي دي يونج يذكرني بـ يوهان كرويف ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب الأحداث الراهنة.. إلغاء بطولة العالم للجمباز في قطر ساعة | رياضات أخرى
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (2)-(3) الترجي.. خسارة الأحمر ووداع البطولة
