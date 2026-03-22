بسبب الأحداث الراهنة.. إلغاء بطولة العالم للجمباز في قطر

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز إلغاء بطولة العالم للجمباز الفني، التي كان من المقرر إقامتها في قطر من 15 إلى 18 أبريل المقبل.

وذلك بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال علي الهتمي رئيس الاتحاد القطري للجمباز ونائب رئيس الاتحاد الدولي علي الهتمي لوكالة الأنباء القطرية: "الاتحاد القطري كان قد تقدم بطلب رسمي لتأجيل البطولة، حرصاً على إقامتها بأفضل صورة تنظيمية ممكنة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأكمل "اللجان المختصة داخل الاتحاد الدولي، وعلى رأسها لجنة المسابقات واللجان الفنية، عقدت اجتماعات مكثفة لدراسة الموقف".

وأردف "تبين أن تأجيل البطولة قد تترتب عليه تأثيرات سلبية على أجندة البطولات الدولية المعتمدة، بما في ذلك البطولات القارية في إفريقيا وأوروبا وآسيا، إضافة إلى تأثيره على بطولة العالم للجمباز الفني المقررة في هولندا خلال العام الحالي".

وكشف أن قرار الإلغاء جاء في إطار الحرص على انتظام أجندة الاتحاد الدولي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الاتحادات الوطنية المشاركة، معرباً عن تقديره لتفهم كافة الأطراف للظروف الراهنة.

وأتم الهتمي "الاتحاد القطري للجمباز ملتزم بمواصلة استضافة وتنظيم كبرى البطولات الدولية وفق أعلى المعايير التنظيمية".