بسبب الأحداث الراهنة.. إلغاء بطولة العالم للجمباز في قطر

الأحد، 22 مارس 2026 - 10:55

كتب : FilGoal

جمباز

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز إلغاء بطولة العالم للجمباز الفني، التي كان من المقرر إقامتها في قطر من 15 إلى 18 أبريل المقبل.

وذلك بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال علي الهتمي رئيس الاتحاد القطري للجمباز ونائب رئيس الاتحاد الدولي علي الهتمي لوكالة الأنباء القطرية: "الاتحاد القطري كان قد تقدم بطلب رسمي لتأجيل البطولة، حرصاً على إقامتها بأفضل صورة تنظيمية ممكنة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

أخبار متعلقة:
قائمة منتخب مصر - انضمام ثلاثي جديد وعودة عبد المنعم وغياب صلاح أمام السعودية وإسبانيا ليسا أشقاء.. من هما محمد علاء وطارق علاء ثنائي منتخب مصر الجديد منتخب مصر يعلن غياب محمد صلاح عن مباراتي السعودية وإسبانيا للإصابة حارس الترجي: لعبنا مباراة كبيرة جدا أمام الأهلي

وأكمل "اللجان المختصة داخل الاتحاد الدولي، وعلى رأسها لجنة المسابقات واللجان الفنية، عقدت اجتماعات مكثفة لدراسة الموقف".

وأردف "تبين أن تأجيل البطولة قد تترتب عليه تأثيرات سلبية على أجندة البطولات الدولية المعتمدة، بما في ذلك البطولات القارية في إفريقيا وأوروبا وآسيا، إضافة إلى تأثيره على بطولة العالم للجمباز الفني المقررة في هولندا خلال العام الحالي".

وكشف أن قرار الإلغاء جاء في إطار الحرص على انتظام أجندة الاتحاد الدولي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الاتحادات الوطنية المشاركة، معرباً عن تقديره لتفهم كافة الأطراف للظروف الراهنة.

وأتم الهتمي "الاتحاد القطري للجمباز ملتزم بمواصلة استضافة وتنظيم كبرى البطولات الدولية وفق أعلى المعايير التنظيمية".

نرشح لكم
كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري السيدات كرة سلة - بعد حسم الأهلي تأهله.. الكشف عن مباريات نصف نهائي دوري الرجال مواعيد مباريات الخميس 19 مارس 2026.. الدوري الأوروبي وودية منتخب اليد كرة سلة - الأهلي وسبورتنج يحسمان التأهل لنصف نهائي كأس مصر للسيدات كرة سلة - الأهلي يحسم المباراة الفاصلة ضد سبورتنج ويتأهل لنصف نهائي الدوري انتهت كرة سلة - الأهلي (80)-(58) سبورتنج.. الأحمر يتأهل كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة بطولتي العالم لمنتخبي الناشئين والناشئات كرة يد - "لحدث سعيد".. فيزبريم يكشف سبب غياب أحمد عادل عن قائمة المنتخب
أخر الأخبار
إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند للمباراة الثانية على التوالي 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
جابرييل: أستمتع بمواجهة هالاند.. وهذا سيكون عملي بعد كرة القدم 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة - هجوم ناري ضد رايو فايكانو.. وأراوخو ظهير أيمن 48 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد مواجهة مصر.. منتخب السعودية يسافر إلى صربيا بطائرة خاصة 55 دقيقة | سعودي في الجول
دورتموند يقيل مديره الرياضي ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب شباب بلوزداد: قدمنا مباراة ممتازة أمام المصري.. وهذا إنجاز تاريخي ساعة | الكرة الإفريقية
خورخي مينديز يقرب المسافات.. هل يحسم برشلونة صفقة سيلفا؟ ساعة | الكرة الأوروبية
دوري NBA - كاتب التاريخ في مهمة جديدة مع ليبرون جيمس 2 ساعة | كرة السلة الأمريكية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
/articles/525689/بسبب-الأحداث-الراهنة-إلغاء-بطولة-العالم-للجمباز-في-قطر