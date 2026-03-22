لابورتا: فرينكي دي يونج يذكرني بـ يوهان كرويف

الأحد، 22 مارس 2026 - 10:56

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة - ريال أوفييدو

يرى جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن فرينكي دي يونج وسط ملعب برشلونة يذكره بأسطورة الفريق يوهان كرويف.

فرينكي دي يونج

النادي : برشلونة

وجاء ذلك في حفل أقامته أسرة يوهان كرويف تخليدا لذكرى وفاته العاشرة على ملعب يوهان كرويف.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو: "فرينكي دي يونج يذكرني بـ يوهان كرويف، فهو يجسد أسلوب كرة القدم الهولندي الأصيل، نفس الأسلوب النظيف والأنيق الذي زرعه كرويف في برشلونة".

وواصل "بفضل فرينكي دي يونج، لا تزال روح كرويف حية داخل الفريق حتى اليوم".

وشهد ملعب يوهان كرويف آرينا حدثا استثنائيا بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل يوهان كرويف، حيث تم العرض العالمي الأول للسلسلة الوثائقية "كرويف"، وسط حضور أكثر من 35 ألف مشجع.

وتواجد عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية في العرض، من بينهم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وتشافي هيرنانديز، بالإضافة إلى رونالد كومان، وفرانك ريكارد، وباتريك كلويفرت.

وتوفى يوهان كرويف 24-3-2016 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

