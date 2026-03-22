ليسا أشقاء.. من هما محمد علاء وطارق علاء ثنائي منتخب مصر الجديد

انضم محمد علاء حارس الجونة وطارق علاء ظهير زد إلى منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن المدير الفني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السعودية في جدة يوم 27 مارس ثم إسبانيا في برشلونة يوم 31 من نفس الشهر. (طالع التفاصيل)

فمن هو الثنائي المنضم حديثا لمنتخب مصر؟

محمد علاء

أثبت كفاءته في أول موسم بالدوري المصري الموسم الماضي بقميص الجونة تحت قيادة علاء عبد العال وارتبط اسمه بالانتقال للزمالك في الصيف الماضي.

كاد علاء أن ينضم لصفوف غزل المحلة قبل أن يحط الرحال في الجونة مقابل مليوني ونصف مليون جنيه.

الموسم الماضي والأول له وسط الكبار كان علاء الحارس الأكثر تصديا للفرص في الدوري برصيد 73 تصديا.

وخرج بشباك نظيفة في 11 جعلته في المركز الثاني خلف محمود جاد حارس المصري صاحب الـ 12 شباك نظيفة.

في الموسم الحالي يحتل علاء المركز الثامن بين الحراس من حيث التصديات برصيد 46 تصدي خلال 20 مباراة.

كما تصدى لركلة جزاء وخرج بشباك نظيفة في 8 مباريات ما يجعله ثالث أكثر حارس خروجا بشباك نظيفة الموسم الجاري.

طارق علاء

يلعب طارق في مركز الظهير الأيمن وانضم لصفوف زد معارا لنهاية الموسم قادما من بيراميدز.

تدرج طارق في صفوف سموحة وأصبح لاعبا للفريق الأول منذ موسم 2022-23، وانضم لبيراميدز مقابل 17 ونصف مليون جنيه قادما من سموحة.

قدّمه بيراميدز على طريقة "تجميعة منتخب العالم في بلاي ستشين 1". وساهم بعدها في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

منذ انضمام صاحب الـ 24 عاما لزد في يناير أصبح الأساسي في الفريق وخاض 4 مباريات حتى الآن.

وأوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر سابقا أن بعثة المنتخب ستتوجه إلى مدينة جدة يوم 25 مارس لمواجهة المنتخب السعودي، قبل السفر يوم 28 إلى إسبانيا لخوض المباراة الثانية يوم 31 من الشهر ذاته.

وأوضح منتخب إسبانيا أن المباراة ستقام يوم 31 مارس على ملعب كورنيا إلبرات معقل إسبانيول في مدينة برشلونة.