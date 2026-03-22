سيناريو مكرر للمرة الثانية.. يوفنتوس يهدر فوزا قاتلا بالتعادل مع ساسولو

الأحد، 22 مارس 2026 - 01:02

كتب : محمد رؤوف

أهدر يوفنتوس فوزا قاتلا على منافسه ساسولو بالتعادل معه بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كينان يلديز هدف يوفنتوس، بينما أحرز أندريا بينامونتي هدف ساسولو.

وتصدى أريانيت موريتش حارس مرمى ساسولو لركلة جزاء نفذها مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 87 وحرم السيدة العجوز من تحقيق الفوز.

وللمرة الثانية يكرر يوفنتوس نفس سيناريو التعادل خلال الموسم الجاري في الدوري.

وكان يوفنتوس قد تعادل مع ليتشي في الجولة 18 بهدف لكل فريق أيضا، وتصدى فلاديميرو فالكوني حارس مرمى ليتشي لركلة جزاء سددها جوناثان ديفيد، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وافتتح يوفنتوس النتيجة في الدقيقة 14 عن طريق يلديز بعد تسديدة قوية من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء.

وتمكن بينامونتي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52 بعد تسديدة من داخل الـ 18 عقب عرضية أرضية من دومينيكو بيراردي.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 54 في المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو بالتساوي مع كومو صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ولدى كومو فرصة الابتعاد عن يوفنتوس، إذ سيلاقي بيزا في نفس الجولة.

ووصل ساسولو الذي يدربه بطل العالم في 2006 فابيو جروسو للنقطة 39 في المركز العاشر.

