منتخب مصر يعلن غياب محمد صلاح عن مباراتي السعودية وإسبانيا للإصابة

الأحد، 22 مارس 2026 - 00:49

كتب : محمد جمال

منتخب مصر ضد نيجيريا - محمد صلاح

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر غياب محمد صلاح قائد الفراعنة عن مباراتي السعودية وإسبانيا للإصابة.

وكشف إبراهيم حسن عن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول وذلك في مباراة جالاتاسراي بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة منتخب مصر انضمام العديد من الوجوه الجديدة وعلى رأسها هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو الإسباني.

وأوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر سابقا أن بعثة المنتخب ستتوجه إلى مدينة جدة يوم 25 مارس لمواجهة المنتخب السعودي، قبل السفر يوم 28 إلى إسبانيا لخوض المباراة الثانية يوم 31 من الشهر ذاته.

ويلتقي المنتخب المصري وديا أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري في جدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره الإسباني يوم 31 مارس الحالي بمدينة برشلونة، ضمن برنامج إعداد الفراعنة استعدادا لمنافسات كأس العالم.

وأوضح منتخب إسبانيا أن المباراة ستقام يوم 31 مارس على ملعب كورنيا إلبرات معقل إسبانيول في مدينة برشلونة.

