باريس سان جيرمان يستفيق في الدوري باكتساح نيس

الأحد، 22 مارس 2026 - 00:35

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

استفاق باريس سان جيرمان مجددا باكتساح منافسه نيس بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل نونو مينديز وديزيري دوي ودرو فيرنانديز ووارن زائير إيمري أهداف باريس سان جيرمان.

وعاد الفريق الباريسي مرة أخرى لتحقيق الفوز في الدوري الفرنسي، إذ خسر في الجولة الماضية أمام موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وللمرة الأولى يسجل درو فيرنانديز القادم من برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وافتتح مينديز النتيجة في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 49 ضاعف دوي الفارق من صناعة مينديز.

وحصل يوسف ندايشيمي لاعب نيس على بطاقة حمراء بشكل مباشر في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 81 أحرز درو الهدف الثالث بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من عثمان ديمبيلي.

وأنهى زائير إيمري أهداف فريقه في الدقيقة 85 بعد تسديدة من داخل الـ 18.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 60 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ويبتعد باريس سان جيرمان عن لانس الوصيف بفارق نقطة واحدة، إذ لعب فريق العاصمة الفرنسية مباراة أقل.

بينما توقف رصيد نيس عند النقطة 27 في المركز الـ 15 ويبتعد عن أوكسير صاحب المركز الـ 16 بفارق 5 نقاط.

ويلعب صاحب المركز الـ 16 مباراتين بنظام الذهاب والإياب مع ثالث دوري الدرجة الثانية لتفادي الهبوط.

باريس سان جيرمان يستفيق في الدوري باكتساح نيس ساعة | الكرة الأوروبية
