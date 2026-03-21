توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي

السبت، 21 مارس 2026 - 23:59

كتب : حسام نور الدين

الأهلي ضد الترجي - توروب

شدد يس توروب المدير الفني للأهلي على تحمله مسؤولية خروج الفريق الأحمر من دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت عل ىاستاد القاهرة بدون جمهور.

وفاز الترجي على الأهلي لأول مرة في استاد القاهرة خلال مواجهات الفريقين في البطولات الإفريقية.

وبذلك تصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4-2 لصالح الترجي.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أتحمل مسؤولية خسارة الأهلي من الترجي والخروج من دوري الأبطال، وهذا دوري كمدرب للفريق".

وأضاف "أتفهم غضب وإحباط الجمهور لأن الخسارة غير معتادة على الأهلي، كان هدفي من البداية هو الفوز ولم يحدث ذلك".

وأكمل "أبارك للترجي الفوز والتأهل، قدمنا مستوى مميز في الشوط الأول وكنا نريد إضافة الهدف الثاني في الشوط الثاني ولم يحدث ذلك".

وواصل "خسرنا المباراة في 3 دقائق بعدما سجل الترجي هدفين من الأخطاء، وأعتذر للنادي على وداع البطولة".

وأوضح "لنسجل هدف أو هدفين احتاج الفريق إلى صناعة 10 فرص مؤكدة، وكنت أرى أن المجموعة في الملعب تؤدي بشكل جيد ولذلك لم أتعجل إجراء التبديلات".

وأتم تصريحاته "هل ستصر على الحصول على الشرط الجزائي بعد خسارتك 3 بطولات مع الأهلي؟ لست أنا من أحدد مستقبلي، أنا أقوم بواجباتي وإذا كان النادي يريد استمراري أنا أحترم ذلك، هذا التوقيت صعب على الأهلي وعلى جماهيره".

