الدوري المصري – موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز

يستكمل بيراميدز مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما ودع دوري أبطال إفريقيا أمام الجيش الملكي.

وخرج بيراميدز من دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الجيش الملكي المغربي 2-1 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبالتالي يتبقى الدوري المصري وكأس مصر لبيراميدز في الجزء المتبقي من الموسم.

ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة ضد إنبي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى في المرحلة الثانية من الدوري المصري ضمن مجموعة التتويج باللقب.

وتقام المباراة يوم 3 أبريل المقبل.

وتُلعب على استاد بتروسبورت.

وتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتذاع عبر أون سبورت.