الدوري المصري – موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي
السبت، 21 مارس 2026 - 23:25
كتب : FilGoal
يستكمل الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما ودع دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.
وخرج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي 3-2 في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وبالتالي يتبقى الدوري المصري فقط للأهلي في الجزء المتبقي من الموسم.
وتعد هذه المباراة هي الأولى في المرحلة الثانية من الدوري المصري ضمن مجموعة التتويج باللقب.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.
ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا.
وتقام المباراة يوم 3 أبريل المقبل.
وتُلعب على استاد المقاولون العرب.
وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.
وتذاع عبر أون سبورت.
ليسا أشقاء.. من هما محمد علاء وطارق علاء ثنائي منتخب مصر الجديد توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي حمزة علاء: لم نوفق في أبطال إفريقيا.. وسنفعل كل شيء للتتويج بالدوري الدوري المصري – موعد مباراة إنبي ضد بيراميدز التعادلات مستمرة.. البنك الأهلي يعود بنقطة من أرض غزل المحلة أدهم حامد يقود بتروجت لخطف نقطة من المقاولون العرب تشكيل المصري - تغيير وحيد من الكوكي أمام بلوزداد في الكونفدرالية صفقة معالي.. تفاصيل القضية رقم 13 في ملف إيقاف قيد الزمالك