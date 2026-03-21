الدوري المصري – موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

يستكمل الأهلي مبارياته في الدوري المصري وذلك بعدما ودع دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

وخرج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي 3-2 في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبالتالي يتبقى الدوري المصري فقط للأهلي في الجزء المتبقي من الموسم.

وتعد هذه المباراة هي الأولى في المرحلة الثانية من الدوري المصري ضمن مجموعة التتويج باللقب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا.

وتقام المباراة يوم 3 أبريل المقبل.

وتُلعب على استاد المقاولون العرب.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر أون سبورت.