ميلان يعود للانتصارات ويستعيد المركز الثاني بفوز صعب على تورينو

عاد ميلان لتحقيق الانتصارات بالفوز على تورينو بنتيجة 3-2 في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

اللقاء شهد غياب رافائيل لياو بسبب الإصابة، وعودة المكسيكي سانتياجو خيمينيز للمشاركة في المباريات بعد غياب 5 أشهر بسبب الإصابة في الكاحل.

وشارك لوكا مودريتش في اللقاء رقم 550 له في الدوريات الخمس الكبرى منذ موسم 2008-09 منذ اللعب بقميص توتنام وريال مدريد.

وتقدم ميلان بهدف في الدقيقة 36 من تصويبة صاروخية من ستراهينا بافلوفيتش.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول عدّل جيوفاني سيميوني النتيجة للضيوف لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الدقيقة 54 حوّل أدريان رابيو عرضية كريستيان بوليسيتش في الشباك معيدا التقدم لميلان.

وبعد دقيقة واحدة أضاف يوسف فوفانا الهدف الثالث للروسونيري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص نيكولا فلاسيتش النتيجة في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

الفوز أعاد ميلان للمركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر الذي يستعد لمواجهة فيورنتينا غدا الأحد.

فيما ظل تورينو في المركز الـ 14 بررصيد 33 نقطة.

ويحل ميلان ضيفا على نابولي في الجولة المقبلة في صراع المركز الثاني، إذ يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

فيما يحل تورينو ضيفا على بيزا في الجولة المقبلة بعد التوقف الدولي.