ميلان يعود للانتصارات ويستعيد المركز الثاني بفوز صعب على تورينو

السبت، 21 مارس 2026 - 22:37

كتب : FilGoal

يوسف فوفانا - أدريان رابيو - ميلان

عاد ميلان لتحقيق الانتصارات بالفوز على تورينو بنتيجة 3-2 في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

اللقاء شهد غياب رافائيل لياو بسبب الإصابة، وعودة المكسيكي سانتياجو خيمينيز للمشاركة في المباريات بعد غياب 5 أشهر بسبب الإصابة في الكاحل.

وشارك لوكا مودريتش في اللقاء رقم 550 له في الدوريات الخمس الكبرى منذ موسم 2008-09 منذ اللعب بقميص توتنام وريال مدريد.

وتقدم ميلان بهدف في الدقيقة 36 من تصويبة صاروخية من ستراهينا بافلوفيتش.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول عدّل جيوفاني سيميوني النتيجة للضيوف لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الدقيقة 54 حوّل أدريان رابيو عرضية كريستيان بوليسيتش في الشباك معيدا التقدم لميلان.

وبعد دقيقة واحدة أضاف يوسف فوفانا الهدف الثالث للروسونيري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص نيكولا فلاسيتش النتيجة في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

الفوز أعاد ميلان للمركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر الذي يستعد لمواجهة فيورنتينا غدا الأحد.

فيما ظل تورينو في المركز الـ 14 بررصيد 33 نقطة.

ويحل ميلان ضيفا على نابولي في الجولة المقبلة في صراع المركز الثاني، إذ يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

فيما يحل تورينو ضيفا على بيزا في الجولة المقبلة بعد التوقف الدولي.

بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر من دام بعد 20 يوما من إصابته.. بوروسيا دورتموند يجدد تعاقد إيمري تشان الرابعة تواليا ورقم تاريخي لـ بيكفورد.. تشيلسي يخسر من إيفرتون بثلاثية الـ 12 دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يفوز على يونيون برلين ويقترب من حسم اللقب فولام يزيد أوجاع بيرنلي ويقربه من الهبوط جاكبو: لا نعرف سبب تراجع مستوانا.. وعلينا الفوز في كل المباريات المتبقية سبورت: حمزة عبد الكريم يختار دراسة إدارة الأعمال في إسبانيا مدرب برايتون: نريد أن نجعل ملعبنا مكانا لا يرغب أحد في القدوم إليه
قائمة منتخب مصر - انضمام ثلاثي جديد وعودة عبد المنعم وغياب صلاح أمام السعودية وإسبانيا 3 دقيقة | منتخب مصر
حارس الترجي: لعبنا مباراة كبيرة جدا أمام الأهلي 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب الترجي: أشعلت حماس اللاعبين بين الشوطين.. والجلاصي بطل 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي 30 دقيقة | الدوري المصري
توجاي: انتصارنا على الأهلي ذهابا وإيابا كان لرد الاعتبار 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
الجلاصي: أصررت على لعب مباراة الأهلي رغم الإصابة 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
علي بن حمودة: الفوز بلقب الكونفدرالية حلم من أصغر لأكبر شخص في بلوزداد 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
حمزة علاء: لم نوفق في أبطال إفريقيا.. وسنفعل كل شيء للتتويج بالدوري 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
1 خبر القرن.. كاف يعلن سحب لقب أمم إفريقيا من السنغال ومنح البطولة لـ المغرب 2 إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن 3 سلوت يعلن إصابة صلاح ومدة غيابه وموقفه من الانضمام لمنتخب مصر 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (2)-(3) الترجي.. خسارة الأحمر ووداع البطولة
