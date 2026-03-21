بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر من دام
السبت، 21 مارس 2026 - 22:29
كتب : FilGoal
خسر برشلونة للشباب من خصمه دام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 من الدوري الإسباني للشباب.
وبدأ حمزة عبد الكريم كبديل ثم دخل في الدقيقة 61.
وسجل نيكولاس كلابرس هدف دام الوحيد في الدقيقة 36.
وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لبرشلونة تحت 19 عاما.
وكان برشلونة قد خسر في المباراة الماضية أمام ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب.
وابتعد برشلونة عن غريمه إسبانيول المتصدر بفارق 4 نقاط، مع لعب إسبانيول مباراة أكثر عن البلوجرانا.
وارتفع رصيد دام للنقطة 46 في المركز الثالث خلف برشلونة الوصيف الذي تجمد رصيده عند النقطة 55.
خاض دام مباراة أكثر من برشلونة، أي أن لبرشلونة الفرصة للابتعاد دام مجددا.
ميلان يعود للانتصارات ويستعيد المركز الثاني بفوز صعب على تورينو بعد 20 يوما من إصابته.. بوروسيا دورتموند يجدد تعاقد إيمري تشان الرابعة تواليا ورقم تاريخي لـ بيكفورد.. تشيلسي يخسر من إيفرتون بثلاثية الـ 12 دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يفوز على يونيون برلين ويقترب من حسم اللقب فولام يزيد أوجاع بيرنلي ويقربه من الهبوط جاكبو: لا نعرف سبب تراجع مستوانا.. وعلينا الفوز في كل المباريات المتبقية سبورت: حمزة عبد الكريم يختار دراسة إدارة الأعمال في إسبانيا مدرب برايتون: نريد أن نجعل ملعبنا مكانا لا يرغب أحد في القدوم إليه