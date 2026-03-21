بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر من دام

السبت، 21 مارس 2026 - 22:29

كتب : FilGoal

برشلونة - دام

خسر برشلونة للشباب من خصمه دام بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 من الدوري الإسباني للشباب.

وبدأ حمزة عبد الكريم كبديل ثم دخل في الدقيقة 61.

وسجل نيكولاس كلابرس هدف دام الوحيد في الدقيقة 36.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لبرشلونة تحت 19 عاما.

وكان برشلونة قد خسر في المباراة الماضية أمام ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب.

وابتعد برشلونة عن غريمه إسبانيول المتصدر بفارق 4 نقاط، مع لعب إسبانيول مباراة أكثر عن البلوجرانا.

وارتفع رصيد دام للنقطة 46 في المركز الثالث خلف برشلونة الوصيف الذي تجمد رصيده عند النقطة 55.

خاض دام مباراة أكثر من برشلونة، أي أن لبرشلونة الفرصة للابتعاد دام مجددا.

