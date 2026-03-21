التعادلات مستمرة.. البنك الأهلي يعود بنقطة من أرض غزل المحلة

السبت، 21 مارس 2026 - 22:24

كتب : FilGoal

محمود صلاح - غزل المحلة

تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري.

سجل محمود صلاح هدف الغزل وأسامة فيصل هدف البنك.

وتواصلت التعادلات في الجولة الأولى من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري إذ انتهت أول 4 مباريات بالتعادل.

وتقدم الغزل في الدقيقة 21 بهدف محمود صلاح في شباك عبد العزيز البلعوطي بعد عرضية يحيى زكريا.

وفي الدقيقة 73 أدرك أسامة فيصل التعادل للبنك بنفس الطريقة برأسية بعد عرضية مصطفى شلبي.

وأصبح رصيد البنك الأهلي 27 نقطة في المركز الـ 11.

فيما أصبح غزل المحلة في المركز الـ 15 برصيد 20 نقطة.

