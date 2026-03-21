بعد 20 يوما من إصابته.. بوروسيا دورتموند يجدد تعاقد إيمري تشان

السبت، 21 مارس 2026 - 22:01

كتب : FilGoal

إيمري تشان - بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند تجديد تعاقد إيمري تشان حتى صيف 2027.

ويأتي ذلك بعد 20 يوما من إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسيعود لخوض المباريات من جديد الموسم المقبل.

ويستمر مشوار تشان دورتموند لموسم ثامن بعدما انضم بعد انضم في يناير 2020.

وقال لارس ريكن المدير الرياضي للنادي عبر الموقع الرسمي: "إيمري هو قائدنا وقدوة لنا. إنه قائد بالفطرة، ويقود بالقدوة، ويضع مصلحة الفريق دائما في المقام الأول. ليس من قبيل الصدفة أننا صرحنا فور إصابته الخطيرة برغبتنا في مواصلة دعمه، لأنه لاعب أساسي في بوروسيا دورتموند. من المهم الآن أن يركز إيمري كليا على التعافي، وسنكون سعداء للغاية بعودته إلى أرض الملعب".

وشارك تشان مع دورتموند منذ انضمامه يوفنتوس في 220 مباراة رسمية، وفاز بلقب كأس ألمانيا.

ومن جانبه قال تشان: "يسعدني الاستمرار في التواجد مع بوروسيا دورتموند. بوروسيا دورتموند نادٍ مميز، وأود أن أشكر الجميع جزيل الشكر على دعمهم. هدفي هو التعافي في أسرع وقت ممكن، والعودة إلى الملعب مع زملائي، وتحقيق النجاح مع النادي".

ويحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 27 جولة بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وودع دورتموند من دور الـ 16 كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن.

وأمام أتالانتا الإيطالي من ملحق دوري أبطال أوروبا.

